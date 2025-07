Atletica, Sioli vince facile ai Campionati Italiani juniores e promesse. Squillo di Ghedina, cugino di Kristian

Allo Stadio Zecchini di Grosseto si sono conclusi i Campionati Italiani juniores e promesse, con lo squillo di Vittorio Ghedina sui 400 ostacoli. Nella prima parte della sua carriera si era cimentato sui 110 ostacoli, ma ha deciso di spostarsi sui 400 ostacoli e oggi è sceso sotto il muro dei 50 secondi, vincendo in 49.77 con un miglioramento di 72 centesimi sul personale.

Il cugino di primo grado di Kristian Ghedina (celeberrimo fuoriclasse dello sci alpino) è diventato il settimo under 23 italiano di sempre, facendo capire di avere un buon futuro sul giro di pista con barriere dopo essersi espresso in 13.74 sul rettilineo. L’altro volto simbolo della domenica è quello di Matteo Sioli: il bronzo agli Europei Indoor assoluti ha vinto il salto in alto con 2.19 metri al primo tentativo, decidendo poi di non proseguire la gara a quote più elevate dopo il 2.27 siglato agli Europei a squadre.

I 200 metri sono stati purtroppo funestati dal vento contrario: doppiette per la juniores Alice Pagliarini (23.77, -1,6 m/s) le promesse Damiano Dentato (20.94, -3,6 m/s) e Amanda Obijiaku (23.90, -2,1 m/s). Da annotare anche il bis di Lorenza De Noni, che dopo il sigillo sugli 800 metri ha trionfato anche sui 1500 (4.31.80). Benedetta Benedetti ha vinto nel disco under 23 con 55.98, mentre Pietro Villa si è imposto nel tiro del giavellotto (66.82).