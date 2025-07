Atletica, Sioli uomo copertina di giornata agli Europei U23. l’Italia chiude con 9 medaglie

Va in archivio con altre tre medaglie per l’Italia la sessione pomeridiana della quarta e ultima giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2025 al Fana Stadion di Bergen (in Norvegia). Considerando inoltre l’argento di Emiliano Brigante (10.000 metri marcia) ed il bronzo di Federico Bruno (triplo) in mattinata, sono ben cinque gli azzurri saliti sul podio nel day-4 della rassegna continentale dedicata alle Promesse.

La copertina di questa domenica è tutta per Matteo Sioli, che ha vinto da favorito nel salto in alto dovendo però superarsi per avere la meglio su due avversari che hanno tirato fuori la gara della vita. Lo svedese Melwin Lycke Holm è arrivato infatti terzo portando il suo personale da 2.20 a 2.24, mentre il polacco Mikolaj Szcesny si è inventato un numero pazzesco progredendo di 7 centimetri in un solo giorno e mettendosi al collo l’argento con 2.26 (è andato molto vicino a superare anche i 2.30).

Il 19enne milanese, già secondo recentemente agli Europei a squadre di Madrid, ha aggiunto un centimetro al 2.29 che gli era valso il bronzo continentale assoluto indoor ad Apeldoorn lo scorso marzo, saltando 2.28 al primo tentativo e soprattutto 2.30 in seconda prova dopo aver rischiato di uscire clamorosamente di scena con due errori a 2.22 (misura superata poi all’ultima chance). Fuori dalla top5 gli altri due finalisti azzurri: sesto Federico Celebrin con 2.19 e decimo Edoardo Stronati con 2.09.

Epilogo abbastanza sorprendente nella finale maschile degli 800, con Giovanni Lazzaro (1:44.98) che ha beffato sul filo di lana il connazionale più quotato Francesco Pernici (1:45.01) prendendosi il bronzo dietro al fenomeno olandese Niels Laros (1:44.36, completando una clamorosa doppietta 800-5000 in questa manifestazione) e al britannico Justin Davies (1:44.97). Argento inatteso nel disco per Benedetta Benedetti, che si è migliorata di 76 centimetri spingendosi fino a 56.98 nel terzo lancio della finale e arrivando solamente alle spalle della spagnola Ines Lopez (58.20), ma davanti alla forte tedesca Milina Wepiwé (56.82).

Nessuna soddisfazione italiana nelle altre prove pomeridiane: Valeria Minati undicesima nei 1500 con 4:19.67; sui 5000 Agnese Carcano è 11ma con 16:19.76, Laura Ribigini 17ma con 16:52.82 e Lucia Arnoldo 18ma con 16:54.30. Distanti dal podio le staffette 4×400, con il team femminile ottavo in 3:32.84 e quello maschile sesto in 3:06.91.