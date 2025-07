Atletica, Simone Bertelli vola a 5.70! Splendido Campione d’Europa U23, che stoccata nell’asta

Simone Bertelli ha regalato all’Italia la seconda medaglia d’oro agli Europei Under 23 di atletica, in corso di svolgimento a Bergen (Norvegia). Dopo la stoccata di questa mattina firmata da Alexandrina Mihai sui 10.00 metri di marcia, ci ha pensato il 20enne (nato il 25 ottobre 2004) a dettare legge in terra scandinava, imponendosi con grande piglio nella gara di salto con l’asta.

L’azzurro ha operato lo scacco matto superando 5.70 metri al terzo tentativo e tramortendo così la concorrenza del francese Tristan Despres, del lettone Valters Kreiss e l’altro transalpino Anthony Ammirati, con cui ha battagliato a quella quota. In precedenza il nostro portacolori aveva valicato 5.30 e 5.60 al primo affondo, mentre a 5.45 aveva avuto bisogno di una seconda prova.

Il piemontese ha saputo laurearsi nuovamente Campione d’Europa di categoria dopo la stoccata di due anni fa tra gli under 20, dove tra l’altro è primatista nazionale con 5.51. L’allievo di Riccardo Frati ha migliorato di sette centimetri il suo personale (5.63 lo scorso 21 settembre a Mariano Comense) e poi ha provato a migliorare il record italiano under 23, commettendo tre errori a 5.76.

Simone Bertelli è salito sul gradino più alto del podio precedendo Despres (argento con 5.60 al primo volo) e Kreiss (bronzo con 5.60 alla prima, ma più errori alle quote precedenti). Ai piedi del podio Ammirati (5.60 alla seconda) e lo svizzero Justin Fournier (5.45 alla prima).