Atletica, Scotti e Pernici in pista dopo gli Europei a squadre. Gaia Sabbatini si rilancia

Leonardo Fabbri e Alessandro Sibilio gareggeranno in Diamond League a Eugene sabato sera, Erika Saraceni sarà impegnata ai Campionati Italiani juniores/promesse di Grosseto forse insieme a Matteo Sioli durante il fine settimana, ma anche altri italiani torneranno subito in gara dopo aver contribuito al trionfo della nostra Nazionale agli Europei a squadre andati in scena lo scorso weekend a Marid.

Edoardo Scotti e Francesco Pernici saranno impegnati a Nancy (Francia), dove venerdì sera andrà in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Il lombardo si rimetterà in gioco dopo essere sceso sotto il muro dei 45 secondi nella capitale spagnola (44.93 sui 400 metri, terzo italiano di sempre), mentre il bresciano sarà galvanizzato dal secondo posto in terra iberica e dall’ottimo personale di 1:44.39 siglato in terra iberica.

Edoardo Scotti incrocerà il giamaicano Zandrion Barnes (44.97 in stagione), il botswano Lee Bhekempilo Eppie (45.00), il belga Jonathan Sacoor. Francesco Pernici se la dovrà vedere con il marocchino Adelati El Guesse (1:44.19 di recente) e il britannico Ben Pattison (bronzo mondiale in carica). Rivedremo all’opera anche Gaia Sabbatini sui 1500 metri, che qualche settimana è tornata sui 1500 metri (4:05.46) a Turku dopo un anno di assenza per infortunio. Maria Colajanni correrà gli 800 metri dopo il 2:00.71 a Rovereto.