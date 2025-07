Atletica, Pernici e Lazzaro volano in finale sugli 800 agli Europei U23. Avanzano anche i duecentisti

Si apre con alti e bassi per i colori azzurri la seconda giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2025, in corso di svolgimento al Fana Stadion di Bergen (in Norvegia). In attesa delle dieci finali previste nel pomeriggio ed in serata, stamattina si sono disputati altri turni eliminatori tra batterie e qualificazioni con 6 atleti italiani che sono stati promossi restando in lizza per le medaglie.

In casa Italia la miglior prestazione della sessione mattutina odierna è sicuramente quella di Francesco Pernici, che abbassa di 22 centesimi il personale vincendo la velocissima prima batteria degli 800 (in cui tutti i primi cinque firmano il nuovo PB) con 1:44.06 e volando in finale con il primo posto assoluto nella graduatoria combinata delle heat. Secondo posto in batteria e qualificazione all’ultimo atto anche per Giovanni Lazzaro con 1:46.72, mentre resta escluso dagli otto finalisti Gabriele Angiono (squalificato per invasione di corsia, ma non sarebbe comunque passato).

Obiettivo raggiunto e passaggio in semifinale per i tre azzurri impegnati nei 200 metri. Damiano Dentato vince in scioltezza la sua batteria con 20.74 (-1.4 m/s) e firma il secondo tempo assoluto della mattinata, mentre Filippo Cappelletti (21.02 con -0.8) ed Eduardo Longobardi (21.14 con forte vento contrario, di -2.7 m/s) arrivano in piazza d’onore nelle rispettive heat e ottengono il pass diretto per il turno successivo. Nei 1500 approda in finale una sola azzurra, Valeria Minati, che tira giù quasi 4 secondi al personale in 4:14.74 arrivando quinta nella sua batteria ma superando il turno grazie al terzo e ultimo tempo di ripescaggio. Fuori dai giochi invece Matilde Prati con 4:16.83 (nuovo PB) e Melissa Fracassini con 4:18.22.

Grande delusione nell’asta femminile per Great Nnachi (4.40 in stagione), ancora lontana dal top della forma per un recente fastidio muscolare, che sbaglia tre volte a quota 4.15 dopo aver superato 3.85 alla prima e 4.00 alla seconda prova restando fuori dalla finale con il 16° posto in qualificazione. Eliminata anche Francesca Mentasti, 12ma in batteria nei 3000 siepi con 10:20.06, e la duecentista Chiara Goffi, sesta nella sua heat con 24.28 (-2.2).