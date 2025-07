Atletica oggi in tv, Diamond League Eugene 2025: orari, programma, tv, streaming

Oggi sabato 5 luglio (a partire dalle ore 21.27) va in scena la nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che per l’occasione sbarcherà a Eugene (USA). Si preannuncia una serata decisamente spettacolare nella località che ha ospitato i Mondiali 2022, dove tantissime stelle inseguiranno prestazioni di lusso nell’unica trasferta americana della prestigiosa competizione che ci sta tenendo compagnia da aprile.

L’Italia si affiderà a Leonardo Fabbri (getto del peso) e Alessandro Sibilio (400 ostacoli), entrambi reduci dai trionfali Europei a squadre. Da non perdere lo svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta, il giamaicano Kishane Thompson e Julien Alfred da Saint Lucia sui 100 metri, Beatrice Chebet e Gudaf Tsegay sui 5000 metri

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League in programma questa sera a Eugene. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205) a partire dalle ore 22.00; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play dalle ore 22.00; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Eugene sono nove ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE A EUGENE OGGI

Sabato 5 luglio

19.00 Lancio del martello maschile (prova non valida per la Diamond League)

19.50 Lancio del disco maschile (prova non valida per la Diamond League)

20.10 10.000 metri maschile (prova non valida per la Diamond League)

20.25 Lancio del martello femminile (prova non valida per la Diamond League)

21.27 Getto del peso femminile

21.30 Salto con l’asta maschile (prova non valida per la Diamond League)

21.38 Salto in lungo femminile

21.44 100 ostacoli (prova non valida per la Diamond League)

22.04 400 ostacoli maschile

22.12 100 metri maschile

22.20 5000 metri femminile

22.43 400 metri maschile

22.46 Lancio del disco femminile

22.51 400 metri femminile (prova non valida per la Diamond League)

22.56 Getto del peso maschile

22.58 1500 metri femminile

23.09 3000 siepi femminile

23.25 200 metri maschile

23.34 800 metri femminile

23.44 100 metri femminile

23.50 Miglio maschile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE A EUGENE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 22.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205) dalle ore 22.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 22.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 22.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 21.25.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE EUGENE

22.04 400 ostacoli maschile: Alessandro Sibilio

22.56 Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri