Atletica, Matteo Sogni scatenato sui 110 hs ai Campionati Italiani juniores/promesse. Disabato e Mihai vincenti

Matteo Togni si è meritato la copertina nella seconda giornata dei Campionati Italiani juniores e promesse di atletica in corso di svolgimento allo Stadio Zecchini di Grosseto. Il diciannovenne ha corso i 110 ostacoli in 13.38 con 0,9 m/s di vento a favore, fermandosi a otto centesimi dal record italiano U20 siglato da Lorenzo Perini dodici anni fa e issandosi al quarto posto delle liste nazionali con barriere da un metro (quelle di categoria).

Giulia Macchi ha stampato un brillante 53.51 sui 400 metri: la junior si è migliorato di oltre mezzo secondo sul giro di pista, diventando l’ottava all-time tra le under 20. Molto bene anche Damiano Dentato sui 200 metri (20.64 tra gli under 23 con 0,9 m/s di brezza alle spalle), mentre sui 10.000 metri di marcia hanno dettato legge Giuseppe Disabato (41:09.84) e Alexandrina Mihai (44:49.54), ormai pronti per i rispettivi Europei di categoria, previsti tra Tampere e Bergen nelle prossime settimane.

Buono il 13.31 di Celeste Polzonetti sui 100 ostacoli, primo sub-47” per Destiny Omodia sui 400 metri (46.79 tra gli under 23), Olivia Alessandrini ha completato la doppietta 3000-5000, David Gauze ha saltato 7.87 metri, Great Nnachi non si è esibita nel salto con l’asta a causa di un fastidio muscolare, Lucio Visca ha debuttato tra gli under 23 spedendo il giavellotto a 68.40 metri. Domani la terza e ultima giornata con la grande attesa per Matteo Sioli nel salto in alto under 23.