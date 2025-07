Atletica, Marta Zenoni vince i 1500 a Poznan: bella stoccata nel Continental Tour, Carraro terza

Marta Zenoni ha vinto i 1500 metri che hanno animato la tappa del World Continental Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) andata in scena a Poznan (Polonia). L’azzurra si è imposta con il tempo di 4:02.10, sua seconda prestazione in carriera a poco più di mezzo secondo dal personale di 4:01.52 centrato al Golden Gala di Roma un mese fa.

La nostra portacolori si è lasciata alle spalle la canadese Kate Current (4:03.06) e la tedesca Nele Wessel (4:03.61), mentre Elena Bellò ha concluso in sesta piazza con il crono di 4:07.87. Elena Carraro ha invece terminato in terza piazza sui 100 ostacoli con il crono di 13.05 (0,4 m/s di vento a favore) nella gara vinta dalla padrona di casa Pia Skrzyszowska (12.65) davanti alla slovacca Victoria Forster (13.02).

Nel salto con l’asta, invece, Simone Bertelli ha concluso al quinto posto, superando 5.50 metri al terzo tentativo e poi commettendo tre errori a 5.60 nella gara vinta dal norvegese Simen Guttormsen (5.70) davanti Sondre Guttormsen (5.60) e all’olandese Menno Vloon (5.60).