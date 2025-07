Atletica, Marta Zenoni tutto cuore: grande record italiano sul miglio! Diamond League da protagonista

Marta Zenoni ha firmato il nuovo record italiano del miglio, correndo i 1.609,34 metri in un brillante 4:17.16 a Londra, dove è andata in scena una tappa della Diamond League. L’azzurra ha sfoderato una prestazione di grande personalità nella capitale britannica, issandosi in terza posizione al suono della campana e stringendo i denti nel finale, dove ha subito il sorpasso da parte dell’irlandese Sarah Healy (terza con il personale di 4:16.25) e della statunitense Sinclaire Johnson (quarta in 4:16.32, record nordamericano).

La nostra portacolori ha così concluso in quinta posizione, abbassando di ben otto secondi il proprio personale (4:25.29 ormai vecchio di tre anni) e togliendo addirittura quattro secondi al primato nazionale che Sinta Vissa siglò lo scorso 3 maggio (4:21.51 indoor). Superato anche il 4:23.29 all’aperto di Gabriella Dorio del 1980 e gran personale anche nel passaggio ai 1500 metri (3:59.2).

Si tratta del secondo record tricolore per la 26enne lombarda, che durante l’inverno si era spinta a 4:03.59 sui 1500 metri indoor in Lussemburgo. Altro miglioramento per la nostra portacolori, che nell’ultima settimana è scesa per due volte sotto il muro dei due minuti sugli 800 metri (1:59.45 a Brescia) per la prima volta nella carriera. Sui 1500 metri aveva invece siglato il personale di 4:01.52 in occasione del Golden Gala, chiuso in ottava posizione sempre nel contesto della Diamond League.

L’etiope Gudaf Tsegay ha vinto la gara con un micidiale allungo nell’ultimo giro, dettando legge con la miglior prestazione mondiale stagionale (4:11.88) davanti all’australiana Jessica Hull (4:13.68, record oceanico). Gaia Sabbatini prosegue brillantemente il proprio percorso di recupero e chiude in undicesima posizione con il nuovo personale di 4:19.83.