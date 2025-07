Atletica, Luca Sito atteso a Nembro per il debutto stagionale all’aperto dopo l’operazione

Giovedì 10 luglio andrà in scena la 28ma edizione del Meeting internazionale Città di Nembro, tappa Challenger del World Athletics Continental Tour. Nel cast della kermesse bergamasca spicca il nome di Luca Sito, al rientro in gara dopo un lungo stop in seguito all’intervento chirurgico dello scorso 11 aprile per risolvere una problematica di ernie inguinali.

Per il primatista nazionale dei 400 metri, esploso nella passata stagione ed in particolare agli Europei di Roma con il doppio argento in staffetta (maschile e mista) ed il quinto posto nella gara individuale, sarà un test molto importante per verificare il suo stato di forma attuale verso gli Europei Under 23 di Bergen (17-20 luglio) e soprattutto per il resto dell’estate.

Oltre al milanese delle Fiamme Gialle sono attesi al Meeting di Nembro anche altri azzurri di rilievo come i quattrocentisti Vladimir Aceti, Lorenzo Benati, Brayan Lopez, Ilaria Accame e Rebecca Borga, la finalista olimpica di salto con l’asta Elisa Molinarolo e le ostacoliste Elisa Di Lazzaro, Veronica Besana e la giovane stella emergente Alessia Succo.

Da segnalare nelle altre gare la presenza di un grande protagonista internazionale come l’australiano Liam Adcock, vincitore dell’ultimo Golden Gala a Roma nel salto in lungo con il personale a 8.34 metri e avversario di Mattia Furlani verso i Mondiali di Tokyo.