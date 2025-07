Atletica, introdotto il test biologico per le gare femminili. Novità verso i Mondiali

Il 1° settembre 2025 entrerà in vigore un nuovo regolamento, che introdurrà requisiti specifici per l’ammissione delle atlete nella categoria femminile nelle competizioni di ranking mondiale. World Athletics ha ratificato il cambiamento delle norme, che sarà attivo tra un mese, giusto alla vigilia dei Mondiali, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre.

La Federazione Internazionale ha deciso di rendere obbligatorio un test genetico, da effettuare soltanto una volta nella vita, mirato a rilevare la presenza del gene SRY (Sex-determining Region Y) sul cromosoma Y, elemento determinante per il sesso biologico maschile. La supervisione del test, da eseguire tramite tampone orale o esame del sangue, sarà affidata alle singole Federazioni affiliate.

Alla base di questa novità ci sono la salvaguardia e la promozione dell’integrità dello sport femminile, come ha dichiarato il Presidente Sebastian Coe: “È fondamentale che le donne che praticano atletica siano certe di competere in un ambito dove non esistano vantaggi biologici ingiustificati. Il test per confermare il sesso biologico rappresenta un passo fondamentale per garantire questo principio“.

Per partecipare alle gare della categoria femminile è dunque necessario essere biologicamente donne. Nella stesura del nuovo regolamento sono state seguite le raccomandazioni del Gender Diversity Athlete Working Group, approvate dal Consiglio di World Athletics nel marzo 2025.