Atletica, i convocati dell’Italia per le Universiadi. 20 azzurri a Bochum, presente qualche nome di spicco

La Federazione Italiana dello Sport Universitario ha reso noto l’elenco dei convocati azzurri per le gare di atletica leggera alle Universiadi 2025. Saranno 20 gli italiani impegnati a Bochum (in Germania) dal 21 al 27 luglio, tra cui alcuni elementi che fanno parte ormai stabilmente della Nazionale assoluta come Edoardo Scotti, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari ed Eloisa Coiro.

Il gruppo azzurro sarà composto da 10 uomini e 10 donne, all’interno di una manifestazione che si terrà dal 16 al 27 luglio nella regione tedesca Reno-Ruhr. Presenti anche alcuni protagonisti del recente bis dell’Italia agli Europei a squadre di Madrid: l’ottocentista Eloisa Coiro, i quattrocentisti Edoardo Scotti e Alessandra Bonora, le sprinter Dalia Kaddari e Vittoria Fontana, il saltatore Matteo Oliveri, i lanciatori Giorgio Olivieri, Enrico Saccomano e Sara Verteramo.

Laura Pellicoro torna in azione alle Universiadi da campionessa in carica negli 800 e nei 1500, dopo la doppietta della passata edizione a Chengdu nel 2023. Di seguito la lista completa dei convocati dell’Italia per l’atletica ai FISU World University Games 2025 in Germania.

Uomini: Edoardo Scotti (400), Tommaso Maniscalco (800), Manuel Lando (alto), Matteo Oliveri (asta), Enrico Montanari (triplo), Riccardo Ferrara (peso), Enrico Saccomano (disco), Giorgio Olivieri (martello), Giovanni Frattini (giavellotto), Andrea Cosi (20 km marcia).

Donne: Vittoria Fontana (100), Dalia Kaddari (200), Alessandra Bonora (400), Eloisa Coiro (800), Laura Pellicoro (800-1500), Elena Carraro (100hs), Alice Muraro (400hs), Asia Tavernini (alto), Sara Verteramo (peso), Sara Nestola (mezza maratona).