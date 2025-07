Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei U23: Sioli e Sito guidano gli azzurri

Tonino Andreazzi, vice direttore tecnico per le squadre giovanili, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 23 di atletica, che si disputeranno a Bergen (Norvegia) dal 17 al 20 luglio. Per la rassegna continentale di categoria sono stati selezionati 89 azzurri (48 uomini, 41 donne), tra cui spiccano due big come Matteo Sioli (bronzo agli Europei indoor nel salto in alto con 2.29 metri) e Luca Sito (primatista nazionale dei 400 metri con il 44.75 siglato agli Europei di Roma, dove conquistò l’argento con la 4×400 mista e uomini).

Da segnalare anche la presenza di Francesco Pernici (secondo sugli 800 metri agli Europei a squadre), Alexandrina Mihai (già argento nella marcia agli ultimi Europei Under 23), Simone Bertelli (salto con l’asta), Rachele Mori (lancio del martello), Aurora Vicini (salto in alto) e due interessanti emergenti ammirati ai recenti Campionati Italiani promesse come Vittoria Ghedina (400 ostacoli) e Damiano Dentato (200 metri). Di seguito il quadro completo dei convocati dell’Italia per gli Europei Under 23 di atletica.

CONVOCATI ITALIANI EUROPEI UNDER 23 ATLETICA 2025

UOMINI

Andrea Bernardi (100 metri, 4×100)

Mattia Silvestrelli (100 metri, 4×100)

Junior Tardioli (100 metri, 4×100)

Filippo Cappelletti (200 metri, 4×100)

Damiano Dentato (200 metri, 4×100)

Eduardo Longobardi (200 metri, 4×100)

Tommaso Boninti (400 metri, 4×400)

Matteo Di Benedetto (400 metri, 4×400)

Federico Falsetti (400 metri, 4×400)

Luca Sito (400 metri, 4×400)

Gabriele Angiono (800 metri)

Giovanni Lazzaro (800 metri)

Francesco Pernici (800 metri, 4×400)

Alessandro Pasquinucci (1500 metri)

Luca Santorum (1500 metri)

Simone Valduga (1500 metri)

Thomas D’Este (5000-10000 metri)

Konjoneh Maggi (5000 metri)

Stefano Cecere (10000 metri)

Nicolò Cornali (10000 metri)

Nicolò Cornali (10000 metri)

Oliver Mulas (110 ostacoli)

Dario Bressanello (400 ostacoli)

Davide Capobianco (400 ostacoli)

Vittorio Gheedina (400 ostacoli, 4×400)

Francesco Mazza (3000 siepi)

Ayoub Taissir (3000 siepi)

Federico Celebrin (salto in alto)

Marcello Donadoni (salto in alto)

Matteo Sioli (salto in alto)

Edoardo Stronati (salto in alto)

Simone Bertelli (salto con l’asta)

Federico Bonanni (salto con l’asta)

Andrea Demontis (salto con l’asta)

Samuele Baldi (salto in lungo)

David Desiba Gauze (salto in lungo)

Francesco Ettore Inzoli (salto in lungo)

Federico Lorenzo Bruno (salto triplo)

Alex Fabbri (salto triplo)

Federico Morseletto (salto triplo)

Stefano Marmonti (lancio del disco)

Filippo Maria Iacocca (lancio del martello)

Kristian Lazzaretto (tiro del giavellotto)

Lucio Claudio Visca (tiro del giavellotto)

Emiliano Brigante (10.000 metri di marcia)

Nicola Lomuscio (10.000 metri di marcia)

Luigi Reis (10.000 metri di marcia)

Lorenzo Mellano (decathlon, 4×400)

Alberto Nonino (decathlon)

Filippo Dezza (4×100)

DONNE

Amanda Obijiaku (100 metri, 4×100)

Gaya Bertello (100 metri, 4×100)

Rachele Torchio (100 metri, 4×100)

Chiara Goffi (200 metri, 4×100)

Nancy Demattè (400 metri, 4×400)

Zoe Tessarolo (400 metri, 4×400)

Clarissa Vianelli (400 metri, 4×400)

Martina Canazza (800 metri)

Ngalula Gloria Kabangu (800 metri)

Federica Pansini (800 metri)

Melissa Fracassini (1500 metri)

Valeria Minati (1500 metri)

Matilde Prati (1500 metri)

Lucia Arnoldo (5000 metri)

Agnese Carcano (5000 metri)

Laura Ribigini (5000 metri)

Greta Settino (10.000 metri)

Elisa Fossatelli (100 ostacoli)

Elena Nessenzia (100 ostacoli)

Celeste Polzonetti (100 ostacoli)

Ludovica Cavo (400 ostacoli)

Giulia Ingenito (400 ostacoli)

Alessia Seramondi (400 ostacoli, 4×400)

Francesca Mentasti (3000 siepi)

Federica Stella (salto in alto)

Aurora Vicini (salto in alto)

Great Nnachi (salto con l’asta)

Giulia Riccardi (salto in lungo, 4×100)

Greta Brugnolo (salto triplo)

Anna Musci (getto del peso)

Vivian Osagie (getto del peso)

Benedetta Benedetti (lancio del disco)

Sofia Coppari (lancio del disco)

Keren Mbongo (lancio del martello)

Rachele Mori (lancio del martello)

Federica Dozio (tiro del giavellotto)

Sofia Fiorini (10.000 metri di marcia)

Giulia Gabriele (10.000 metri di marcia)

Alexandrina Mihai (10.000 metri di marcia)

Sara Cirillo (4×400)

Camilla Rossi (4×400)