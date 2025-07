Atletica, Gaya Bertello impressiona sui 100 a Bergen. 13 azzurri in finale agli Europei U23

Bilancio positivo sul fronte italiano al termine della giornata d’apertura dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2025, in corso di svolgimento al Fana Stadion di Bergen (in Norvegia). Day-1 in cui sono stati assegnati i primi due titoli della rassegna continentale dedicata alla categorie Promesse, ma tantissimi azzurri erano impegnati tra batterie e qualificazioni per cercare di avvicinarsi all’obiettivo medaglia.

Decimo posto nella finale del peso femminile per Anna Musci (non al meglio fisicamente), che esce di scena dopo tre lanci non andando oltre un modesto 14.96 in una gara vinta dalla tedesca Nina Chioma Ndubuisi con 17.73. Azzurri lontani dalle medaglie anche nell’unica altra finale odierna, i 10.000 metri, con Stefano Cecere 11° in 29:32.48 e Nicolò Cornali ritirato. Vince il danese Joel Ibler Lilleso con 29:05.45.

Tra i risultati più significativi della sessione pomeridiana c’è sicuramente l’11.44 controvento (-1.8 m/s) di Gaya Bertello, ammessa alla finale dei 100 metri con il miglior crono d’ingresso, mentre non riesce nell’impresa Amanda Obijiaku 13ma in 11.74. Molto bene anche lo sprint maschile, con Andrea Bernardi e Junior Tardioli che passano il turno in semifinale correndo entrambi in 10.49 e potranno giocarsi le medaglie in finale.

Buona la prima per Greta Brugnolo, che supera le qualificazioni del triplo saltando subito 13.56 metri ventoso (+2.5 m/s) ed entrando in finale con la quarta miglior misura, sopra al 13.45 richiesto per la Q grande. Nei 100 ostacoli avanza in semifinale solamente Celeste Polzonetti con il secondo posto nella sua batteria in 13.40 controvento, mentre si fermano Elena Nessenzia (13.74) ed Elisa Fossattelli (14.11). Niente da fare nel giavellotto per Federica Dozio, molto distante dal personale e 24ma in qualificazione con un miglior lancio di 44.39 metri. Disco verde nei 110hs per Oliver Mulas, secondo in batteria con 13.86 e promosso in semifinale, mentre Ngalula Gloria Kabangu si salva nella volata di gruppo conclusiva ed è l’unica ottocentista azzurra a staccare il pass per la finale grazie alla piazza d’onore nella seconda batteria in 2:02.61. Fuori dai giochi Federica Pansini (2:04.65) e Martina Canazza (2:06.96).

Tre su tre per l’Italia nelle qualificazioni del lungo: volano all’ultimo atto Francesco Inzoli 4° (11 centimetri di progresso e nuovo PB con 7.83 al primo salto), David Desiba Gauze 9° (7.61) e Samuele Baldi 11° (7.57 al terzo tentativo). Nei 1500 accedono in finale Simone Valduga (3:44.18) e Alessandro Pasquinucci (3:46.12) con il secondo e quarto crono di ripescaggio (sui quattro disponibili) dopo aver chiuso in sesta e ottava piazza la prima batteria, rivelatasi decisamente più veloce dell’altra in cui Luca Santorum non è andato oltre il sesto posto con 3:47.12 venendo eliminato. Doppia qualificazione in finale nell’alto a quota 1.81 per Federica Stella (al personale) e Aurora Vicini, mentre nel giavellotto supera il taglio Lucio Visca in nona piazza con 71.67 metri (out Kristian Lazzaretto, 16° con 68.83). A metà decathlon, l’Italia è ormai fuori dalla lotta per il podio con Lorenzo Mellano 21° e Alberto Nonino 24°.