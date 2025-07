Atletica, Francesco Pernici vince a Nancy! Sorpassi a raffica e personale sugli 800, Scotti solido

Francesco Pernici continua a crescere sugli 800 metri: dopo lo splendido secondo posto agli Europei a squadre (1:44.39), l’azzurro ha tolto undici centesimi al proprio personale ed è sceso a 1:44.28 in quel di Nancy (Francia). L’azzurro ha vinto la gara nel contesto del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), firmando ben tre sorpassi sul rettilineo conclusivo.

Il nostro portacolori si è scatenato in dirittura d’arrivo, lasciandosi alle spalle l’algerino Mohamed Ali Gouaned (1:44.33), l’etiope Yohannes Tefera (1:44.49) e il francese Corentin Le Clezio (1:44.78). Il 22enne lombardo si è issato al settimo possto nelle liste italiane di tutti i tempi sul doppio giro di pista, dietro a Fiasconaro, Longo, Tecuceanu, Sabia, Benvenuti e D’Urso.

Buon terzo posto per Edoardo Scotti sui 400 metri: dopo essere sceso sotto il muro dei 45 secondi nella ex Coppa Europa (44.93), il 25enne lombardo ha corso in 45.27 (terzo crono della carriera) e ha chiuso alle spalle del botswano Lee Bhekempilo Eppie (45.00) e del sudafricano Leendert Koekemoer (45.10). Gaia Sabbatini settima sui 1500 metri in 4:04.79, Maria Colajanni settima sugli 800 metri in 2:00.77.