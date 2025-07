Atletica, Federico Riva ritocca il record italiano del miglio: primato abbassato di un secondo e mezzo

Federico Riva ha firmato il nuovo record italiano del miglio, correndo i 1.609,34 metri in 3:48.11 a Berlino, dov’è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). L’azzurro ha abbassato di oltre un secondo e mezzo il suo precedente primato, ovvero il 3:49.72 stampato lo scorso 12 giugno a Oslo: nella capitale norvegese aveva tolto un paio di secondi allo storico 3:51.96 di Gennaro Di Napoli che reggeva da 33 anni, oggi ha saputo ulteriormente distinguersi sulla pista dell’Olympiastadion, chiudendo al secondo posto alle spalle del norvegese bronzo iridato Narve Gilje Nordas (3:47.68).

Il 24enne romano ha corso in maniera accorta, recuperando un paio di posizioni nell’ultimo giro e mostrando ancora un eccellente stato di forma a meno di due mesi dai Mondiali di Tokyo. Nel corso di questa annata agonistica, l’azzurro è sceso a 3:31.42 sui 1500 metri al Golden Gala di Roma (secondo italiano all-time sulla distanza) e ha firmato il personale sugli 800 metri (1:44.80 a Rovereto). Nella stessa prova Joao Bussotti ha chiuso al settimo posto in 3:50.67, diventando il secondo italiano della storia. Appuntiamo anche i passaggi ai 1500 metri: Riva è transitato in 3:33.31, Bussotti in 3:34.56.

Federico Riva ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Molto contento per come ho corso, perché nelle ultime gare non ero riuscito a esprimermi al meglio dal punto di vista tattico. Volevo stare più avanti, per non subire strappi nel ritmo, ed è andata così. Nel finale ho anche provato a vincere cercando di rimanere sulle tracce di Nordas ma mi sono preso comunque la soddisfazione di mettermi dietro Farken, che mi aveva preceduto nelle ultime occasioni, e anche altri avversari di spessore“.

L’azzurro ha poi proseguito: “È la prima volta che corro a Berlino, in un’atmosfera pazzesca, nello stadio dove la Nazionale di calcio ha trionfato nel 2006. Mi piace frequentare questa atletica, a questo livello. Il miglioramento significa che sto lavorando bene e l’appuntamento è per il prossimo weekend agli Assoluti di Caorle dove sarò al via nei 1500 metri, poi proseguirò la preparazione a St. Moritz nel cammino verso i Mondiali di settembre a Tokyo”.