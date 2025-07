Atletica, Erika Saraceni torna in gara dopo l’exploit agli Europei a squadre. Fastidio per Sioli, Valensin a Grosseto

Erika Saraceni è stata tra le luci più luminose dell’Italia in occasione del trionfo agli Europei a squadre, disputando una gara grintosa nel salto triplo e rendendosi protagonista di una serie in crescendo, culminata con il balzo finale da 14.08 metri. La 19enne ha ritoccato di sette centimetri il proprio personale, ha migliorato il record nazionale under 20 e ha conquistato un pregevole terzo posto alla sua prima vera uscita internazionale tra le grandi, confermando di essere dotata di un grande talento e di avere di fronte a sé un futuro radioso.

La portacolori della Bracco Atletica tornerà in scena nel weekend del 5-6 luglio, quando a Grosseto andranno in scena i Campionati Italiani juniores e promesse. A impreziosire l’evento in terra toscana potrebbe esserci anche il 19enne Matteo Sioli, bronzo agli ultimi Europei Indoor e anch’egli presente nella ex Coppa Europa, dove ha saltato 2.27 metri chiudendo al secondo posto la gara di salto in alto. Il portacolori dell’Euroatletica 2002 deciderà soltanto all’ultimo momento se partecipare, perché ha accusato un leggero fastidio fisico durante l’evento di Madrid.

Da seguire con grande attenzione anche Gaya Bertello e Alice Pagliarini tra 100 e 200 metri, sul mezzo giro di pista vedremo all’opera anche Elisa Valensin (23.11 di recente). Altri nomi di lusso? Stephen Awuah Baffour e Eduardo Longobardi nello sprint, Simone Bertelli e Great Nnachi nel salto con l’asta, Rachele Mori nel lancio del martello, Pietro Villa nel tiro del giavellotto, Alexandrina Mihai, Giuseppe Disabato, Serena Di Fabio, Giulia Gabriele nella marcia.