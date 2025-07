Atletica, Erika Saraceni detta legge ai Campionati Italiani U20. Tardioli e Orlando brillano sui 100 metri

Erika Saraceni si è presa la copertina nella giornata d’apertura dei Campionati Italiani juniores e promesse, incominciati oggi allo Stadio Zecchini di Grosseto. L’azzurra ha trionfato nel salto triplo tra le under 20 dopo essere stata grande protagonista negli Europei a squadre: a Madrid aveva conquistato un pregevole terzo posto tra le grandi con il record italiano di categoria (14.08 metri), in terra toscana ha firmato la sua quarta prestazione in carriera (13.78 metri, 0,1 m/s di vento a favore) per conquistare il tricolore.

Grande spettacolo sui 100 metri. Tra gli under 23 hanno fatto testa Junior Tardioli (10.38 con 0,5 m/s di brezza a favore) e Amanda Obijiaku (11.49 con 0,7 m/s di vento alle spalle, prima volta sotto il muro degli undici secondi e mezzo), mentre tra gli under 20 si sono imposti l’atteso Daniele Orlando (10.54, +0,6 m/s) e Alice Pagliarini (11.66, -0,1 m/s).

Il salto in alto promesse porta la firma di Aurora Vicini (1.78 al primo tentativo), Alex Fabbri ha dettato legge nel salto triplo under 23 (16.12, ma con vento irregolare). Rachele Mori si è confermata nel lancio del martello promesse, interessante il tempo di Federica Pasini sugli 800 metri (2:02.43) e nitida l’affermazione di Lorenza De Noni sulla stessa distanza tra le juniores (2:06.42).