Atletica, Damiano Dentato pennella i 200 ed è argento agli Europei U23

Arriva la quarta medaglia per l’Italia agli Europei Under 23 di atletica grazie alla splendida volata di Damiano Dentato sui 200 metri. L’azzurro è uscito brillantemente dai blocchi di partenza (0.136 il tempo di reazione), si è prodigato in un buon lanciato e ha pennellato bene la curva, ha spinto con caparbietà anche sul rettilineo conclusivo e ha chiuso al secondo posto, mettendosi al collo un brillantissimo argento.

Il classe 2004 (nato il 14 dicembre) ha cercato il colpaccio contro il favoritissimo israeliano Blessing Akwasi Afrifah, atleta di un anno più grande e che ha già avuto modo di mettersi in mostra a livello assoluto. Il nostro portacolori ha tagliato il traguardo con il tempo di 20.69 (0,7 m/s di vento contrario), a cinque centesimi dal vincitore di giornata sulla pista di Bergen (Norvegia).

Il portacolori della Studentesca Andrea Milardi ha siglato il secondo crono della carriera sul mezzo giro di pista, a cinque centesimi dal personale siglato due settimane fa a Grosseto. Gabriele Dentato ha dimostrato di potersi distinguere a livello internazionale e di avere di fronte a sé un futuro particolarmente interessante nella velocità, con prospettive in questa specialità e con l’obiettivo di migliorarsi anche sul rettilineo (10.82 di personale).

Sesta piazza per Filippo Cappelletti (20.85 per il classe 2003), che si è un po’ spento sul rettilineo e non ha avuto modo di contrastare lo spagnolo Jaime Sancho (bronzo con 20.76), lo svedese Erik Erlandsson (20.80) e l’olandese Timo Spiering (20.82). Si tratta del primo argento di questa spedizione tricolore in terra scandinava dopo gli ori di Alexandrina Mihai (10.000 metri di marcia) e Simone Bertelli (salto con l’asta).