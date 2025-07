Atletica, da Saraceni a Valensin: tutte le stelle dei Campionati Italiani U20

Nel weekend andranno in scena i Campionati Italiani juniores e promesse di atletica, sarà Grosseto a ospitare la rassegna tricolore giovanile che rappresenta una tappa fondamentale verso gli Europei Under 20, previsti a Tampere (Finlandia) dal 7 al 10 agosto. Gli atleti delle classi 2006 e 2007 si fronteggeranno a viso aperto, con tante punte desiderose di esprimersi al meglio e di lanciarsi verso i massimi palcoscenici.

Elisa Valensin ha vinto i 200 metri agli Europei Under 18 nella passata stagione e ha corso un brillante 23.11 a Ginevra un paio di settimane fa, dunque si attendono prestazioni interessanti sul mezzo giro di pista dove andranno seguite anche Alice Pagliarini e Lavinia Capasso. Sui 200 metri è scritto anche Diego Nappi, già Campione d’Europa under 18 e capace di un bel 20.86 a Savona, che sarà fronteggiato da Daniele Orlando, grande favorito sul rettilineo (10.52 di recente).

Erika Saraceni è ormai di un livello superiore, si è distinta agli Europei a squadre con un brillante terzo posto nel salto triplo, ha ritoccato il già suo record italiano under 20 con un brillante 14.08 metri e proverà a spingersi oltre. Nel lungo spazio a Elisa Valenti, bronzo europeo U18 del triplo che ha saltato 6.06 indoor ed è la migliore anche all’aperto con 5.93, un centimetro davanti a Francesca Izzi.

Un occhio a Lorenza De Noni sugli 800 metri dopo essersi espressa in 2:01.48 a Vienna, ad appena cinque centesimi dal record italiano di categoria che resiste da 45 anni. Pietro Villa ha vinto nel giavellotto agli Europei Under 18, ha toccato 70.50 metri in stagione e insegue uno squillo di lusso. Si preannunciano avvincenti i 10.000 metri di marcia vista la presenza di Giuseppe Disabato (bronzo mondiale under 20), Alessio Coppola, Serena Di Fabio (oro continentale under 18).