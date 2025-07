Atletica, Bruno sul podio del triplo agli Europei U23. Seconda medaglia dopo Brigante, fuori le 4×100

A Bergen (Norvegia) è incominciata l’ultima giornata degli Europei Under 23 di atletica, con la disputa di tre finali in cui l’Italia è riuscita a essere grande protagonista rimpinguando il proprio bottino di medaglie e lanciandosi con ottimismo verso il pomeriggio dove sono attesissimi Matteo Sioli (salto in alto) e Francesco Pernici (800 metri).

Emiliano Brigante ha conquistato una bella medaglia d’argento sui 10.000 metri di marcia, riuscendo a stringere i denti dopo essere stato gravato da un paio di richiami e chiudendo con il tempo di 39:49.64. L’azzurro non è riuscito a contenere l’affondo firmato dal turco Mazlum Demir, che ha attaccato nell’ultimo giro e ha vinto in 39:45.84. Il tedesco Frederick Weigel ha completato il podio (40:00.90), quarto posto per Nicola Lomuscio (40:19.25), Luigi Reis undicesimo (41:38.87).

Federico Lorenzo Bruno ha conquistato la medaglia di bronzo nel salto triplo con la misura i 16.47 metri, sostenuto da un vento oltre il limite del consentito (2,3 m/s). L’azzurro si trovava anche al comando, poi ha subito i sorpassi dello spagnolo Pablo Delgado (16.55) e del bulgaro Lachezar Valchev (16.48). Il classe 2003 è così salito sul terzo gradino del podio, riuscendo a precedere Alex Fabbri (quarto con 16.39) e Federico Morseletto (sesto con 16.02).

Entrambe le 4×400 si sono qualificate alla finale. La staffetta femminile composta da Clarissa Vinelli, Zoe Tessarolo, Camilla Rossi e Alessia Seramondi ha concluso al terzo posto la propria batteria con il nuovo record italiano di categoria (3:31.73) alle spalle della Spagna (3:31.69) e della Germania (3:31.70). Quarto crono nella propria serie per il quartetto maschile di Federico Falsetti, Tommaso Boninti, Dario Bressanello e Luca Sito, che avanza con il primo crono di ripescaggio. Le azzurre hanno corso in 3:06.04 alle spalle di Spagna (3:05.42), Francia (3:05.59) e Paesi Bassi (3:05.62).

Destini diversi per la 4×100: la femminile con Gaya Bertello, Rachele Torchio, Chiara Goffi, Amanda Ubijiaku ha chiuso al quinto posto nella propria batteria con il tempo di 44.64 e non è così riuscita a qualificarsi per la finale; la maschile con Eduardo Longobardi, Andrea Bernardi, Filippo Cappelletti e Junior Tardioli ha concluso al terzo posto nella propria batteria (39.53) dietro a Francia (39.11) e Olanda (39.49) e non è riuscita ad accedere all’atto conclusivo tramite il ripescaggio.

La ceca Viktorie Ondrova ha vinto il salto con l’asta (4.45 al secondo tentativo), precedendo la tedesca Chiara Sistermann (4.35) e la lituana Rugile Miklyciute (4.35). Sui 3000 siepi, invece, stoccata del polacco Maciej Megier (8:20.17) davanti all’olandese Stefan Nillessen (8:20.48) e al portoghese Laurenço Rodrigues (8:21.99), mentre Francesco Mazza ha chiuso al 15mo e ultimo posto in 9:01.60.