Atletica, Bertelli e Dentato fanno volare l’Italia agli Europei U23

Arrivano due medaglie per l’Italia nel pomeriggio della terza giornata degli Europei U23 di atletica, in corso di svolgimento a Bergen (Norvegia). Simone Bertelli ha trionfato nel salto con l’asta, superando 5.70 metri al terzo tentativo e facendo festa dopo l’apoteosi di due anni fa tra gli under 20. Damiano Dentato si è invece messo al collo l’argento sui 200 metri con il crono di 20.69, a cinque centesimi dall’israeliano Blessing Afrifah (20.64).

La britannica Success Eduan ha fatto suoi i 200 metri con il tempo di 22.74 davanti alla norvegese Henriette Jaeger (22.78) e alla svedese Nora Lindahl (22.92). La svizzera Audrey Werro ha dettato legge sugli 800 metri in 1:57.42, distanziando la spagnola Rocio Arroyo (1:59.18) e la britannica Abigail Ives (1:59.77, sesta piazza per Ngalula Gloria Kabangu (2:01.12). La finlandese Ilona Mononen è stata la migliore sui 3000 siepi (9:30.49), precedendo la spagnola Marta Serrano (9:30.74) e la tedesca Adia Budde (9:32.14).

Il tiro del giavellotto porta la firma della serba Adriana Vilagos (62.41), con ampio margine sulla ceca Petra Sicakova (58.14) e sulla tedesca Mirja Lukas (57.22). L’olandese Niels Laros è padrone dei 5000 metri (13:44.74), seguito dall’irlandese Nicholas Griggs (13:45.80) e dal britannico Will Barnicoat (13:46.11), Konjoneh Maggi dodicesimo con il personale di 13:54.74. Sigillo dell’olandese Jonas Phijffers sui 400 metri (44.82), sul podio il polacco Maksymilian Szwed (45.28) e il britannico Brodie Young (45.34).

Il giro di pista femminile è di marca norvegese con Henriette Jaeger (49.74), seguita dalla britannica Yemi Mary John (50.50) e dalla francese Alexe Deau (50.94). Simone Valduga settimo sui 1500 metri (3:47.20) vinti dall’olandese Stefan Nillessen (3:44.87) davanti al francese Paul Anselmini (3:45.35) e al polacco Filip Rak (3:45.42). Trionfo tedesco nel getto del peso con Tizian Lauria (20.02), argento per lo svedese Leo Zikovic (19.47) e bronzo per l’olandese Yannick Rolvink (19.01).

Aurora Vicini 12ma (1.80) e Federica Stella 14ma (1.75) nel salto in alto dove ha prevalso la stella serba Angelina Topic (1.95) seguita dalla svedese Engla Nilsson (1.93) e dalla tedesca Joana Herrmann (1.91). La britannica Emily Newnham ha vinto sui 400 ostacoli (54.08), seguita dalle tedesche Vanessa Baldé (55.36) e Vivienne Monrgenstern (55.45).