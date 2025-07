Atletica, Andy Diaz faro azzurro in Diamond League a Montecarlo. Presenti anche Carmassi e Folorunso

Archiviata la parentesi oltreoceano di Eugene, la Diamond League 2025 torna in Europa e per la precisione a Montecarlo nella giornata di venerdì 11 luglio in occasione della decima tappa stagionale del massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il meeting monegasco accoglierà tanti big e al momento figurano nell’entry list tre italiani.

Andy Diaz è iscritto alla gara di salto triplo e potrebbe dunque tornare a competere dopo aver dovuto rinunciare agli Europei a squadre di Madrid per una sindrome retto-adduttoria. Il primatista italiano, che vanta ancora la miglior prestazione mondiale dell’anno con i 17.80 metri di Nanchino (nella finale della rassegna iridata indoor), ha disputato sin qui una sola competizione nella stagione all’aperto saltando 17.04 metri a Rovereto il 2 giugno.

Il campione mondiale indoor in carica e bronzo olimpico a Parigi 2024 troverebbe nel Principato alcuni degli avversari più temibili in vista dei Mondiali di settembre a Tokyo, tra cui il portoghese Pedro Pichardo ed il burkinabé Hugues Fabrice Zango. Italia rappresentata a Montecarlo anche dalle ostacoliste Ayomide Folorunso e Giada Carmassi, rispettivamente nei 400 metri e nei 100.