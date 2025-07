Arrampicata sportiva: Zurloni, Fossali, Randi e Colli avanzano nelle qualificazioni dello speed a Cracovia

La tappa di Coppa del Mondo dedicata allo speed, in quel di Cracovia, nell’ambito del massimo circuito internazionale dell’arrampicata sportiva inizia con buone notizie per i colori italiani. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Qualificazioni femminili

Con i crono di 7.06 e 7.10, Giulia Randi e Beatrice Colli passano le qualificazioni sulle pareti polacche strappando l’11esimo e il 12esimo crono che consente loro di accedere alla fase ad eliminazione diretta che si terrà domani. Negli ottavi di finale: Colli se la vedrà contro la sudcoreana Jimin Jeong, mentre Randi contro l’indonesiana Desak Made Rita Kusuma Dewi. Entrambe partono da sfavorite: proveranno a ribaltare i pronostici.

Nulla da fare invece per Agnese Fiorio (29esima) e Sara Strocchi (42esima).

Qualificazioni maschili

Matteo Zurloni (5.11) e Ludovico Fossali (5.14) stampano l’ottavo e il quattordicesimo tempo del round eliminatorio accedendo al tabellone degli ottavi di finale. Al classe 2002 toccherà ora sfidare il cinese Jie Yang, mentre al nativo del 1997 il kazako Amir Maimuratov: Zurloni parte con ottime chance, Fossali dovrà da subito mettere in campo tutto. Colpo di scena clamoroso: del tabellone non fa parte, a causa di una falsa partenza nelle qualifiche, il fortissimo statunitense Samuel Watsons.

Fuori dai migliori sedici anche Luca Robbiati (24esimo), Alessandro Boulos (26esimo) e Gian Luca Zodda (30esimo).

Domani ci si gioca tutto negli scontri ad eliminazione diretta: dagli ottavi di finale fino alle finalissime, tanto al femminile quanto al maschile.