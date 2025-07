Arrampicata sportiva, Zurloni e gli italiani eliminati nello speed di Cracovia. Successi di Made e Nursamsa

A Cracovia (Polonia) è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, specialità speed (la disciplina veloce, che assegnerà medaglie individuali alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). C’è stata poco gloria per gli italiani in gara nel tabellone a eliminazione diretta, a cui hanno partecipato i migliori sedici atleti del turno preliminare.

I già Campioni del Mondo, ovvero Ludovico Fossali e Matteo Zurloni, sono usciti rispettivamente agli ottavi di finale (12.55 contro il 5.07 del kazako Amir Maimuratov) e ai quarti (5.16, due decimi peggio dell’indonesiano Kiromal Katibin). Stop agli ottavi per Giulia Randi (caduta contro l’indonesiana Desak Made Kusuma Dewi) e Beatrice Colli (7.00, tredici centesimi peggio della sudcoreana Jimin Jeong).

Proprio Desake Made Rita Kusuma Dewi ha vinto la gara femminile con un perentorio 6.27 nell’atto conclusivo, dove ha prevalso in maniera nitida nei confronti della statunitense Emma Hunt (7.56), mentre la polacca Aleksandra Miroslaw si è garantita il terzo gradino del podio (6.36, meglio del 6.64 siglato dalla sua connazionale Natalia Kalucka).

Un derby indonesiano ha assegnato la vittoria sul fronte maschile: Raharjati Nursamsa ha trionfato con un perentorio 4.73 (a nove centesimi dal record del mondo), mentre il suo connazionale Kiromal Katibin è caduto. Terzo posto per il giapponese Ryo Omasa (5.49 nella finalina, lo statunitense Zach Hammer è caduto). La massima competizione internazionale itinerante tornerà in scena a Chamonix nel weekend dell’11-13 luglio: la località francese ospiterà le prove di lead e speed.