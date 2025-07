Arrampicata sportiva, torna di scena lo speed a Cracovia. Italia ampiamente presente in Polonia

Dopo il fine settimana di Innsbruck dedicato all’ultimo appuntamento del boulder e a un importante meeting di lead, la Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva si trasferisce a Cracovia, dove di scena vi saranno gli specialisti e le specialiste dello speed.

Sulle pareti polacche sarà quindi protagonista la velocità, che manca da molto sulla scena internazionale, se si pensa che l’ultimo meeting è stato quello di Denver dell’inizio del mese di giugno, prova però che non si è completata per il maltempo; e allora bisogna andare ancora più a ritroso, addirittura a Bali, all’inizio del mese di maggio.

L’Italia, dal canto suo, proverà a esser protagonista portando in Polonia un elevato numero di atleti, ben 9: 5 al maschile e 4 al femminile, con l’obiettivo dapprima di passare le qualificazioni e poi dare battaglia nelle fasi finali ad eliminazione diretta.

Matteo Zurloni sarà il riferimento di un gruppo che comprenderà Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda, Luca Robbiati e Alessandro Boulos, oltre alle ragazze Giulia Randi, Agnese Fiorio, Sara Strocchi e Beatrice Colli.

A livello assoluto occhi puntati al maschile sull’indonesiano Kiromal Katibin, sullo statunitense Samuel Watson e sul cinese Jianguo Long, al femminile sulle connazionali di quest’ultimo Lijuan Deng e Yafei Zhou, senza dimenticare la padrona di casa Natalia Kalucka e la statunintese Emma Hunt.