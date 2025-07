Arrampicata sportiva: Rogora in finale con ambizioni di podio nel Lead di Madrid

La tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva dedicata al Lead, in quel di Madrid, si è ufficialmente aperta sulle pareti della capitale spagnola. Prima sessione di qualifiche e semifinali sono andate in archivio, tanto al maschile quanto al femminile. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Femminile

Laura Rogora supera brillantemente il primo turno e poi stampa il secondo score a 46+ in semifinale rimanendo dietro solo all’americana Annie Sanders, che fa segnare un “TOP”. Domani nella finalissima cercherà di prendersi uno dei tre posti sul podio provando a dare continuità a quanto fa a Innsbruck – in quel caso fu seconda – alla fine del mese di giugno.

Maschile

Restano fuori dalla finalissima Giovanni Placci (11esimo con 42+) e Filip Schenk (12esimo anch’egli con 42+). A far segnare lo score migliore è stato il giapponese Satone Yoshida, con 47+, davanti al padrone di casa Alberto Gines Lopez e all’altro nipponico Neo Suzuki, entrambi a 46+ ma con l’iberico davanti all’asiatico.

Sabato 19 le finali a otto contendenti sia al femminile sia al maschile: si comincia dalle 20.30 per poi proseguire sino alla definizione dei podi.