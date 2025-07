Arrampicata sportiva: Rogora e Placci brillanti nelle qualificazioni del Lead a Chamonix

Il primo turno della gara di lead, nell’ambito della tappa di Coppa del Mondo in corso di svolgimento a Chamonix, per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, inizia al meglio per i colori italiani.

Sulle pareti francesi infatti, dove contestualmente si tiene anche lo speed, Laura Rogora al femminile – seconda con lo score di 2.0 – e Giovanni Placci al maschile – al nono posto con il punteggio di 9.67 – centrano l’obiettivo di passare il primo taglio e accedere alle semifinali.

Soddisfazione, fra gli uomini, anche per Filip Schenk, 20esimo 20.87, e Stefano Ghisolfi, 24esimo a 23.69: entrambi faranno compagnia a Placci per andare a tentare il tutto per tutto nell’accesso alla finalissima.

Nulla da fare invece, fra le donne, per Ilaria Scolaris (40esima), Claudia Ghisolfi (46esima) e Savina Nicelli (51esima). Domani dalle ore 10.00 ci si gioca il tutto per tutto: prima le semifinali e poi dalle 20.30 le finali. Laura Rogora proverà a dare continuità al meraviglioso secondo posto ottenuto un paio di settimane fa a Innsbruck, in Austria.