Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia in Coppa del Mondo a Chamonix

La stagione internazionale della Coppa del Mondo di arrampicata prosegue senza sosta e così, dopo essersi messi alle spalle l’appuntamento di Cracovia, i migliori interpreti dello speed, e anche del lead, sono pronti a tornare in scena a Chamonix.

Sulle pareti francesi saranno due le specialità di scena con tantissimi climbers pronti a darsi battaglia per andare a caccia di una vittoria di tappa che potrebbe dare forza e consapevolezza in vista del finale di stagione, con l’obiettivo dei Mondiali di Seul, in programma per tutte e tre le discipline fra il 21 e il 28 settembre.

In territorio transalpino sarà presente anche l’Italia, che schiererà 9 atleti di speed e 10 atleti di lead per un totale di 19 alfieri. Fra loro vi saranno: Matteo Zurloni e Ludovico Fossali (speed) e quella Laura Rogora (lead), che un paio di settimane fa si è presa un meraviglioso podio (2° posto) a Innsbruck. Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Chamonix.

Italia: i convocati per la tappa di CdM di Chamonix (speed e lead)



Speed

Matteo Zurloni, Luca Robbiati, Alessandro Boulos, Gian Luca Zodda, Ludovico Fossali, Giulia Randi, Sara Strocchi, Beatrice Colli, Agnese Fiorio.

Lead

Giovanni Placci, Matteo Reusa, Stefano Ghisolfi, Giorgio Tomatis, Gianluca Vighetti, Filip Schenk, Claudia Ghisolfi, Ilaria Scolaris, Laura Rogora, Savina Nicelli,