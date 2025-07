Arrampicata sportiva: i convocati dell’Italia per i World Games 2025. Protagonista lo speed

Dopo la pausa programmata della Coppa del Mondo 2025, e prima di un mese di settembre che si attende rovente e che culminerà nei Mondiali 2025 di tutte le discipline, in programma a Seoul (Corea del Sud) dal 21 al 28 settembre, l’arrampicata sportiva sarà presente in un altro grande evento dell’estate di quest’anno, ossia i World Games.

L’evento multisport che mette insieme tutti i contest delle varie specialità che non hanno un’assegnazione olimpica si terrà, per la sua 12esima edizione, a Chengdu – in Cina – dal 7 al 17 agosto.

L’arrampicata farà parte del programma della kermesse asiatica solo con lo speed e con format di gara particolari: ci sarà si la classica scalata della parete a 2, uno contro l’altro, ma ci saranno anche la scalata della parte a 4, tutti contro tutti, e poi le staffette al maschile e al femminile. Il tutto in programma 14, 15 e 16 agosto.

Fra le nazioni che proveranno a ottenere ottimi risultati magari trovando anche gli spunti per prendersi qualche medaglia, ci sarà anche l’Italia con ben 8 rappresentanti. Guidato da Matteo Zurloni, Ludovico Fossali e Beatrice Colli, ecco l’intero gruppo di atleti convocati:

Italia

Maschile

Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Luca Robbiati, Gian Luca Zodda.

Femminile

Beatrice Colli, Agnese Fiorio, Giulia Randi, Sara Strocchi.

L’appuntamento di Chengdu sarà propedeutico per la successiva tappa di Coppa del Mondo, di fatto la prova generale prima dei Mondiali, che si terrà a settembre (12-13) sempre in Cina, ma questa volta a Guiyang.