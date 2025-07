Andrey Rublev: “Ho ritrovato il mio tennis, ma Alcaraz mi ha distrutto nell’ultima partita”

Sarà il russo Andrey Rublev il prossimo avversario dello spagnolo Carlos Alcaraz a Wimbledon. Una sfida, sulla carta, nettamente favorevole all’iberico (campione in carica), al cospetto di un Rublev che sta cercando di ritrovare il proprio miglior tennis.

“Prima dell’inizio di Wimbledon prendevo in giro la mia squadra dicendo che nutrivo dei dubbi su cosa avrei fatto dopo la sconfitta al primo turno. Ma finalmente il livello è arrivato e sto giocando bene. Sto colpendo la palla bene e inizio a sentire che il livello c’è. È solo questione di tempo e arriveranno anche i risultati“, ha raccontato il russo in conferenza stampa.

C’è però piena consapevolezza delle difficoltà che ci saranno nel giocare contro lo spagnolo: “Nelle ultime partite mi ha distrutto Alcaraz, soprattutto a Torino. Ha giocato in maniera incredibile contro di me. È la stessa sensazione che provi quando affronti Jannik Sinner. Affronti i migliori e sai che sanno fare tutto. Sanno come colpire la palla, difendere e mostrare pazienza. Sono mentalmente forti, servono e rispondono bene. Non puoi mostrare alcun punto debole e l’unico modo per provare a vincere è giocare il miglior tennis“.

E sui risultati inattesi: “Tante sorprese a Wimbledon? Il livello è alto. I giocatori di oggi colpiscono forte la palla senza nemmeno pensare. Non c’è tattica, non c’è strategia: tirano e basta. Possono quindi perdere facilmente, ma anche vivere dei giorni in cui sentono la palla in maniera incredibile. Non hanno nulla da perdere quando sfidano uno più forte di loro. Quando ho iniziato a frequentare il Tour ATP era possibile vedere la differenza tra i top 10 e gli altri. Ora vedi la differenza solo tra i primi due – Sinner e Alcaraz – e tutti gli altri“, ha aggiunto.