America’s Cup, caos protocollo: fronte contro New Zealand, ma si inseriscono i francesi… E il tempo scorre

Mancano un paio di anni alla prossima edizione della America’s Cup e al momento non c’è ancora un protocollo. Lo scorso 22 maggio era emerso un po’ di malessere da parte di alcuni sfidanti: Athena Racing (Challenger of Record) e American Magic aveva diffuso un paio di comunicati stampi per criticare l’operato di Team New Zealand, detentore della Vecchia Brocca. Gli uomini di Ben Ainslie, che è alla disperata ricerca di fondi economici per onorare al meglio l’impegno dopo che INEOS si è chiamata fuori dai giochi, si sono detti preoccupati per la mancanza di trasparenza da parte dei Kiwi.

Nello specifico si leggeva che Athena “è preoccupata per la persistente mancanza di trasparenza in merito al recente annuncio della città ospitante della Coppa nel 2027 e per l’impatto che ciò sta avendo sull’obiettivo principale di negoziare un protocollo sportivo equo. a sette mesi Athena Racing è impegnata nelle trattative per un protocollo per la 38ma America’s Cup con il Defender, Team New Zealand, a nome di tutti gli sfidanti, con l’obiettivo di offrire un contesto sportivo equo e un evento commercialmente sostenibile per tutti gli attori coinvolti nell’America’s Cup. Nonostante i recenti progressi, permangono ostacoli significativi”.

Il giorno dopo Team New Zealand aveva replicato, svelando la bozza del protocollo che aveva suscitato tante critiche. La novità più calda riguardava la norma sulla nazionalità dei velisti che saliranno effettivamente a bordo per disputare le regate: potranno esserci massimo due stranieri per ogni equipaggio, a patto che non abbiamo preso parte all’ultima edizione della Coppa America.

Dovrebbe scendere ulteriormente il numero degli atleti a bordo: saranno sei rispetto agli otto presenti lo scorso autunno a Barcellona. Questa ulteriore novità si collega a un’enorme rivoluzione: uno di questi velisti dovrà essere obbligatoriamente una donna e dovrà anche esserci un under 25. Spariranno i ciclisti grinders visti a Barcellona: l’energia che producevano sarà rimpiazzata da un pacco batterie che permetterà di azionare i sistemi di movimenti dei foil e delle vele.

Si regaterà ancora con gli AC75, ma il protocollo è in alto mare e non è ancora stata ratificato, generando parecchia incertezza anche perché i vari sodalizi devono procedere con la realizzazione degli scafi. Nelle ultime ore si è però inserito di forza il team francese K-Challenge (Orient Express), che ha esortato i sodalizi divergenti (ovviamente Athena in testa, perché spetta a lei siglare l’accordo in qualità di primo degli sfidanti) a risolvere le divergenze con i detentori del trofeo e a firmare il protocollo. Stephan Kandler e Bruno Dubois, co-dirigenti di K-Challenge, hanno dichiarato: “Sosteniamo questo nuovo protocollo che è pienamente in linea con i principi chiave del DNA del nostro team: performance, innovazione, diversità, consapevolezza internazionale e decarbonizzazione dell’industria marittima“.

Tra le proposte approvate da K-Challenge vi sono l’aggiunta di una donna nell’equipaggio, l’allentamento delle regole di nazionalità che potrebbero comportare la presenza di due “non nazionali” in altri team, il mantenimento della classe monoscafo AC75 foiling per almeno due edizioni, cicli di due anni tra un evento e l’altro e il proseguimento della Coppa America giovanile e femminile: “Siamo entusiasti di queste inclusioni nel protocollo e quindi incoraggiamo il challenger of record a firmare questo protocollo, in modo che tutti i team possano prepararsi per la 38a America’s Cup e, insieme, renderla un evento sportivo internazionale “da non perdere”, focalizzato sul futuro“. Ricordiamo che Luna Rossa non si è volutamente inserita in questo discorso.