Ambesi: “Sinner parte da una gran base di partenza sull’erba, ma l’ottavo potrà riservare insidie”

Il primo turno di Wimbledon 2025 si è concluso con un bilancio agrodolce per i colori azzurri, con un clamoroso en plein in campo femminile ma alcune grosse delusioni al maschile tra cui la sconfitta immediata di Lorenzo Musetti. Questo è stato solo uno dei tanti temi trattati nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Il bilancio italiano in campo maschile è chiaramente in passivo e al di sotto delle attese. Comunque non si può sempre vincere, ma leggendo gli accoppiamenti ipotizzavamo 8 passaggi del turno ed io facevo fatica a mettere Darderi tra questi 8. Poi sono arrivate sconfitte inaspettate, con attenuanti, ma sempre sconfitte. Salta Berrettini, salta Musetti. Arnaldi aveva una partita difficile e l’ha persa, anche lui arrivava con problemi. Abbiamo scoperto di un virus di non precisata natura che ha colpito Musetti prima di Wimbledon e quindi lo ha debilitato. Zeppieri ha perso in battaglia un quinto set che aveva anche in mano, poi sotto 6-5 ha subito il break e si è chiusa la partita“, dice Ambesi.

“Sonego ha vinto molto bene, attenzione. Non lo avevamo indicato come mina vagante, ma c’erano i motivi per pensarlo dopo la sconfitta con Zverev ad Halle. Sinner facile con Nardi, ma era prevedibile, e Cobolli a sua volta decisamene convincente. Sul settore femminile non pensavamo di poter qualificare 3 atlete al secondo turno, perché comunque Cocciaretto affrontava un’avversaria di dimensione superiore, e l’ha annichilita sul campo. Lì bottino pieno, 3 su 3, però onestamente mi aspettavo qualcosa in più. Molti italiani potevano adattarsi bene all’erba, ma le cose sono andate meno bene del previsto“, prosegue il giornalista di Eurosport.

Sugli altri spunti più interessanti del primo turno: “Sorride la Francia che porta 7 giocatori al secondo turno, ne aveva tanti in tabellone. Di questi 7 molti hanno vinto delle sfide contro pronostico. Il contingente più numeroso è quello degli Stati Uniti, in doppia cifra. È più facile che le teste di serie vadano a casa nei primi quattro giorni che dopo, perché c’è una superficie di difficile lettura che avvantaggia molto chi serve bene. In linea di massima, quando sei nei primi 100 è più facile che tu serva bene che male, salvo poche eccezioni, quindi la sorpresa può saltar fuori. Per gli anni ’90 è un lento declino“.

Sulle prospettive di Jannik Sinner nel tabellone: “Ci sono novità anche per Sinner perché salta Shapovalov, che tecnicamente era la testa di serie da affrontare al terzo turno, quindi troverà Navone o Martinez. Credo però che il Sinner visto al debutto dia ampie garanzie, al di là di Nardi e delle sue difficoltà. Il tabellone di Jannik fino a Paul è molto agevole, poi quella partita agli ottavi può avere qualche insidia. Sinner sul servizio è stato ampiamente a suo agio, ha concesso qualcosa come 12 punti in 13 giochi. È difficile oggi giocare sul suo servizio e strapparglielo, per cui quella è la grande base di partenza. Vediamo adesso con Vukic, però lui non è un mostro di continuità, anche se ha dei picchi clamorosi“.