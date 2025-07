Ambesi: “In un dettaglio Cobolli e Djokovic sono stati anche migliori di Sinner finora”

Si entra sempre più nel vivo a Wimbledon 2025. Il torneo più illustre del mondo, che si gioca sull’erba londinese di Church Road, si prepara per vivere gli ottavi di finale, con gli italiani che hanno saputo portare 3 tennisti nei migliori 16. Si è analizzato questo e molto altro nel corso della puntata odierna di Tennismania – Speciale Wimbledon in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Assieme a Dario Puppo e Guido Monaco era ospite Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha iniziato ovviamente dall’ottimo risultato dei giocatori azzurri: “Un risultato simile è un ottimo traguardo per il nostro movimento. Tre azzurri nei migliori sedici, con percorsi differenti. Sinner e Cobolli hanno dominato i rispettivi match, mentre Sonego ha portato a casa una maratona contro Nakashima”.

Il match di Cobolli, effettivamente, ha visto il tennista romano dominare in lungo ed in largo un rivale pericoloso: “La situazione era particolare. Cobolli e Mensik sono amici, si saranno allenati insieme, e si vedeva. Flavio sapeva cosa fare per metterlo in difficoltà sin dal primo gioco. Ha preso le redini dell’incontro e non le ha mai mollate”.

Sinner, a sua volta, si è sbarazzato di Martinez: “Jannik continua a impressionare senza aver mai perso il set. Ha annullato 8 palle break in 3 turni. Chi ha fatto meglio? Cobolli e Djokovic con 6. A quota 9, invece, Shelton”.

Chi, invece, ha dovuto battagliare per oltre 5 ore, come detto, è stato Sonego contro Nakashima: “Una vittoria pesante per Lorenzo che ha saputo gestire bene i momenti. Un match strepitoso. Ora se la dovrà vedere contro Shelton. Chi vince andrà contro Sinner se passerà con Dimitrov. Il bulgaro cosa potrà fare contro Jannik? Se la giocherà, ma avrà contro una montagna da scalare. Lo statunitense lo ha già battuto due volte quest’anno negli Slam, speriamo che il torinese possa invertire la rotta. Shelton mi sembra uno molto costante specialmente nei tornei dello Slam, pecca di più nei tornei minori quando pensi che possa davvero puntare in alto”.

Si è chiuso con l’analisi dei match in programma oggi: “Fritz sfida Thompson, entrambi dopo aver giocato già 14 set. Penso che l’americano sia favorito. Jarry-Norrie sarà equilibrata come Khachanov-Majchrzak, mentre Alcaraz è favorito su Rublev anche se il russo sta uscendo dal suo periodo peggio”.