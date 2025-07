Ambesi avverte: “Più passeranno i giorni e più l’erba favorirà Alcaraz”

L’edizione 2025 di Wimbledon si è aperta con una prima giornata di main draw più scoppiettante e intensa del previsto, con tante teste di serie eliminate ed un big match clamoroso sul Centre Court terminato con la vittoria in cinque set di Carlos Alcaraz su un Fabio Fognini in stato di grazia. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Ci sono state delle situazioni discutibili, perché questa storia del coprifuoco alle 23:00 dovrebbe essere approfondita e comunque bisognerebbe muoversi con intelligenza. Il fatto che la partita di Fritz sia stata interrotta darà adito a discussioni. Per quanto riguarda il bilancio degli italiani, io non ero sicuro che Darderi battesse Safiullin, anche se il russo è in un momento veramente difficile e di partite ne sta vincendo poche. Ero fiducioso invece per Bellucci, che l’incontro lo ha portato a casa“, dichiara Ambesi.

“Berrettini lo davamo vincente facile, mentre Fognini ha giocato una partita incredibile. Arrivava da 14 sconfitte consecutive nei main draw, non vinceva da Shanghai con Darderi, quindi di mesi ne sono passati tanti. Ha dimostrato di avere un grandissimo tocco, forse una manualità che non so in quanti possano avere, compreso quello che lo ha battuto. È una sconfitta che vale una vittoria, anche se poi sono parole banali che valgono niente. L’Italia è ancora in corsa se dovesse girare tutto bene per avere 8 atleti al secondo turno, fatto che non è mai avvenuto. L’anno scorso furono 7 e poi 3 al terzo turno tra cui Fognini che ebbe la possibilità di andare avanti ma fu battuto da Bautista Agut“, aggiunge il giornalista di Eurosport.

Sulla parte bassa del tabellone maschile sempre più indebolita: “L’altro tema è rappresentato dalle tante teste di serie che sono saltate, mi pare sette, più due che sono in battaglia e non hanno la certezza di venirne fuori, Fritz e Zverev. Che la parte bassa del tabellone fosse un po’ più debole complessivamente si sapeva, ed i risultati in qualche modo lo hanno testimoniato“.

“Alcaraz vince al quinto con Fognini, soffrendo realmente e venendo surclassato nel quarto set. Si è giocato lunedì, ma se questa partita si fosse giocata il lunedì della prossima settimana il risultato sarebbe stato lo stesso? Su una superficie sicuramente diversa rispetto a quella di ieri. Credo che con il passare dei turni, il gioco di Alcaraz possa essere molto avvantaggiato da quello che rimarrà progressivamente dell’erba di Wimbledon. Nulla di nuovo comunque. Questi fuoriclasse rischiano di più nei primi turni che strada facendo, soprattutto per uno con le caratteristiche di Alcaraz“, commenta Ambesi.

Sulla brutta sconfitta di Matteo Berrettini al debutto con il polacco Majchrzak: “Mi aspettavo che vincesse questa partita, ma che poi la situazione di ieri si presentasse poi al secondo turno o poco più avanti. Se da 6 settimane sei clinicamente sano, ma ha mille remore ad affrontare il torneo e a giocare, quindi sostanzialmente ha paura di qualcosa, poi ti torna tutto al primo piccolo dubbio che hai quando ti trovi in campo. Mentalmente capisco quale sia la situazione e se parti da quei presupposti, alla prima occasione ci ricaschi. Il match di ieri lo avrebbe vinto anche al 70% del potenziale, ed invece ha perso“.