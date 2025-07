Alexander Zverev: “Sinner e Alcaraz hanno un tennis più veloce dei Big-3 e io posso vincere uno Slam”

Una posizione che può far discutere. Alexander Zverev non sta vivendo troppo positivo nel massimo circuito internazionale del tennis. Dopo aver raggiunto la finale degli Australian Open ed essere stato sconfitto da Jannik Sinner, il teutonico ha fatto fatica a ritrovarsi e il suo rendimento è calato in maniera sensibile.

In un’intervista concessa a tennis365.com, il tedesco ha parlato del livello di Sinner e di Carlos Alcaraz, finalisti quest’oggi a Wimbledon. Zverev ha paragonato la potenza del gioco dell’italiano e dello spagnolo con quella dei Big-3, ovvero Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer.

“Il tennis è cambiato molto negli ultimi anni. Non dico che Alcaraz e Sinner siano migliori o peggiori dei Big 3, ma sicuramente colpiscono la palla con più potenza e rendono il gioco più veloce. In ogni caso, c’è una grande profondità nel tour in questo momento, abbiamo potenziali campioni importanti in tutta la top-30, mentre quando Roger, Rafa e Novak dominavano, era impossibile pensare che il numero 25 del mondo potesse ottenere grandi successi. I top player non hanno mai percepito un giocatore di quel livello come una minaccia, ma le cose sono cambiate“, ha dichiarato.

Sascha ha aggiunto: “È chiaro che Jannik e Carlos sono superiori agli altri in questo momento, ma sono ancora convinto che vincerò un Grande Slam. Non so dove sarà, ma non mi interessa, so di avere il livello necessario per riuscirci“.