Alessandro Sibilio deve ingranare, sopra i 50” in Diamond League. Bel sigillo di Alison Dos Santos

Alessandro Sibilio sta ancora pagando la tonsillite e la gastroenterite che lo hanno fortemente debilitato nelle ultime settimane, tanto da correre sopra i 50 secondi a Eugene, dove va in scena la nona tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante). Il campano, reduce dal quarto posto agli Europei a squadre (48.94), ha dovuto onorare l’impegno negli USA per un accordo preso già da tempo, ma un volo intercontinentale in una condizione fisica non ottimale si è fatto sentire.

L’azzurro è partito in maniera accorta come sua abitudine, ma poi non è mai riuscito a ingranare e sul rettilineo finale ha fatto ulteriormente fatica, chiudendo in ottava posizione con il crono di 50.17, ben lontano dallo stagionale di 48.44 e dal suo personale di 47.50 con cui lo scorso anno conquistò la medaglia d’argento agli Europei di Roma. L’auspicio è che il nostro portacolori recuperi presto la forma dei giorni migliori e possa lanciare nel miglior modo possibile la volata verso i Mondiali.

A vincere è stato il brasiliano Alison Dos Santos, che ha prevalso in 46.65 al termine di un serrato spalla a spalla con lo statunitense Rai Benjamin (46.71), fermandosi a undici centesimi dalla miglior prestazione mondiale stagionale detenuta proprio dall’americano. Al terzo posto si è piazzato il nigeriano Ezekiel Nathaniel (47.88) davanti all’altro padrone di casa Trevor Bassitt (48.29) e il qatariota Abderrahman Samba (48.76).