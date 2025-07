Alcaraz continua a lasciare set, ma il tabellone non offre reali insidie di eliminazione a Wimbledon

Carlos Alcaraz prosegue nella sua marcia vincente a Wimbledon, a proprio modo. Il campione in carica, come era già accaduto nei precedenti turni dello Slam di Londra, ha lasciato un set per strada. L’iberico, infatti, si è imposto contro il russo Andrey Rublev (n.14 del seeding) col punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-4 6-4 negli ottavi di finale dei Championships.

Si tratta del quarto parziale perso da Carlos, in un incontro in cui ha saputo mitigare i 36 errori non forzati con 41 vincenti, di cui ben 22 ace. Un dato quest’ultimo impressionante, legato a un fondamentale che nelle prime uscite in questo torneo aveva un po’ balbettato. Tradotto: se Carlitos dovesse proseguire con questo trend alla battuta, sarebbero dolori per tutti.

Alla fine della fiera parliamo della 22ª vittoria consecutiva nel massimo circuito internazionale, in riferimento ai singoli confronti, e della 18ª in fila in questo Major, ricordando che l’ultimo tennista a battere Alcaraz a Londra era stato Jannik Sinner nel 2022, quando i due si incontrarono negli ottavi di finale. Chissà se questo incrocio si verificherà nella finale di questo Major, con l’azzurro desideroso di replicare quel riscontro.

CARLOS ALCARAZ A WIMBLEDON

(2)Alcaraz d. (14)Andrey Rublev [RUS] 6-7 (5) 6-3 6-4 6-4

(2)Alcaraz d. Jan Lennard Struff [GER] 6-1 3-6 6-3 6-4

(2)Alcaraz d. Oliver Tarvet [GBR] 6-1 6-4 6-4

(2)Alcaraz d. Fabio Fognini [ITA] 7-5 6-7(5) 7-5 2-6 6-1

Parlare già dell’atto conclusivo del 13 luglio per Alcaraz non è un’esagerazione. Sul cammino dello spagnolo, infatti, ci sarà nei quarti il britannico Cameron Norrie, che l’ha spuntata al quinto set contro il cileno Nicolas Jarry. Norrie, in passato semifinalista in questo torneo (2022), dovrà esprimere un tennis di altissimo livello per sperare di impensierire l’iberico. Sono stati 6 gli scontri diretti e Alcaraz guida 4-2, non essendoci però alcun precedente sull’erba.

In caso di successo, il funambolo murciano affronterebbe il vincente tra l’americano Taylor Fritz e il russo Karen Khachanov e anche in questo caso si può dubitare sulla consistenza del prossimo rivale. In buona sostanza, sembrerebbe privo di ostacoli il percorso verso la finale londinese.