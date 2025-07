Adriano Panatta: “Musetti e Berrettini non stavano bene, Fognini ha messo in soggezione tennistica Alcaraz”

Torna in scena “La Telefonata”, podcast prodotto da Fandango e con la collaborazione del “Tennis Italiano”, nella puntata in cui Adriano Panatta e Paolo Bertolucci si sono confrontati sui primi giorni di incontri a Wimbledon, in cui sono emersi risultati anche sorprendenti.

Panatta, su questo argomento ha dichiarato: “L’erba è una superficie che ti dà meno margine di recupero ed è anche per questo che ci possono essere dei risultati sorprendenti. Inoltre, questi tennisti giocano poche partite al meglio dei cinque set e questo fattore incide sul risultato“.

C’è stato poi il focus sugli italiani: “Dispiace per le uscite di Musetti e di Berrettini, ma non stavano bene e lo si è compreso subito dall’atteggiamento. Cobolli invece mi è piaciuto molto e per come si muove è da primi cinque. Su Sinner c’è poco da dire, anche se peccato per Nardi perché ha una buona mano“.

Un capitolo a parte l’ha meritato Fabio Fognini, strepitoso interprete del match di primo turno contro Carlos Alcaraz, costretto al quinto set: “Mi sono divertito molto nel vedere Fognini e un certo tipo di tennis, che sull’erba si può ancora fare. Certo, bisogna avere la sua mano che, per quanto mi riguarda, è migliore anche di quella di Alcaraz. Lo spagnolo, a un certo punto, è stato messo in soggezione tennistica, ricordando che Fabio ha 38 anni…“.