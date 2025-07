ABBIAMO BATTUTO LA CINA! Pellacani/Santoro leggendari: campioni del mondo nel sincro 3 metri misto!

CHIARA PELLACANI E MATTEO SANTORO SONO CAMPIONI DEL MONDO! Sul trampolino da tre metri del Mondiale di Singapore, la coppia azzurra compie una delle più incredibili imprese della storia dello sport italiano, conquistando la medaglia d’oro nella gara del sincro misto. Dieci anni dopo Tania Cagnotto, l’Italia torna a festeggiare un titolo iridato e lo fa grazia a due ragazzi che sono da sempre considerati due talenti cristallini e che sono alla loro quarta medaglia mondiale consecutiva. Inoltre questo è anche il primo oro dell’Italia in questa rassegna degli sport acquatici, nonché primo di sempre nel sincro.

Una gara eccezionale quella della coppia azzurra, che è andata anche oltre qualche regalo dei giudici (anche per parola del CT Oscar Bertone) nei confronti delle altre nazioni, soprattutto la Cina. Pellacani/Santoro non sono stati pagati molto negli obbligatori, poi un buonissimo doppio e mezzo avanti con un avvitamento (69.30). Eccezionale il triplo e mezzo avanti carpiato (75.33) e poi in chiusura il doppio e mezzo ritornato carpiato (69.30), che ha permesso agli azzurri di restare in testa alla classifica con un punteggio totale di 308.13.

Addirittura l’argento se lo sono messi al collo gli australiani Maddison Keeney/Cassiel Rousseau (307.26), che hanno messo paura agli azzurri con un doppio e mezzo con due avvitamenti da 79.56, ma che non è bastato a superare Pellacani/Santoro (solo 87 centesimi di punto in meno).

Sono solamente di bronzo i cinesi Li Yajie e Cheng Zilong, che hanno concluso con il punteggio di 305.70. Sicuramente hanno accusato l’errore nel doppio e mezzo indietro carpiato (pagato comunque tantissimo dai giudici, 58.50) e poi non è bastato un doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 72.00 punti.

Quarto posto per i messicani Zyanya Yunuen Parra Martin/Osmar Olvera Ibarra (278.82) davanti ai russi Elizaveta Kuzina/Ilia Molchanov (273.84) e ai nordcoreani Kim Mi Hwa/Ko Che Won (267.63).