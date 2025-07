A che ora Sonego-Bu, ATP Toronto 2025: programma, tv, partite precedenti, streaming

Si apre il Masters 1000 di Toronto per Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese, testa di serie numero ventotto e che ha usufruito di un bye al primo turno, affronterà il cinese Bu Yunchaokete, numero 76 della classifica mondiale.

Dopo un brillante torneo di Wimbledon (eliminazione agli ottavi di finale contro Ben Shelton), il piemontese ha cominciato la stagione sul cemento nordamericano dal torneo ATP 500 di Washington, perdendo al primo turno nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi.

Bu Yunchaokete ha sconfitto al primo turno il ceco Vit Kopriva in due set con il punteggio di 7-6 6-2 e a Washington invece era stato sconfitto al secondo turno da Alex de Minaur.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Lorenzo Sonego-Bu Yunchaokete, valevole per il secondo turno dell’ATP 1000 di Toronto. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport

CALENDARIO SONEGO-BU ATP TORONTO 2025

Mercoledì 30 Luglio

Primo match dalle ore 18.30 Lorenzo Sonego-Bu Yunchaokete

PROGRAMMA SONEGO-BU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (in base a contemporaneità)

Diretta streaming: Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport