A che ora Sinner-Shelton, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà Ben Shelton ai quarti di finale di Wimbledon 2025. Il numero 1 del mondo si è trovato sotto per 0-2 contro il bulgaro Grigor Dimitrov, poi il suo avversario si è infortunato ed è stato costretto al ritiro, così il fuoriclasse altoatesino è riuscito a proseguire la propria avventura sull’erba londinese. Dall’altra parte della rete ci sarà lo statunitense, che ha dovuto sudare prima di riuscire a prevalere nei confronti del tenace Lorenzo Sonego.

Il campione di Australian Open e US Open è caduto durante il confronto valido per gli ottavi di finale e si è fatto male al gomito: nella giornata di martedì si è sottoposto a una risonanza magnetica e l’auspicio è che non sia nulla di grave, in modo da poter scendere in campo per fronteggiare apertamente il numero 10 del ranking ATP. L’appuntamento è per mercoledì 9 luglio, sarà il secondo match a partire dalle ore 14.00 sul Campo 1.

La polacca Iga Swiatek e la russa Ludmila Samsonova apriranno il programma di giornata, al termine toccherà al tennista italiano. Il 23enne se la dovrà vedere contro il 22enne: l’azzurro conduce per 5-1 nei precedenti, tra cui spiccano i successi ottenuti agli ottavi di Wimbledon nel 2024 e nella semifinale degli ultimi Australian Open, mentre l’unica affermazione dell’americano risale agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai nel 2023.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Shelton, quarto di finale di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 4K (canale 213), il canale esatto verrà definito poco prima dell’evento; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-SHELTON, QUARTI WIMBLEDON

Mercoledì 9 luglio

Secondo match dalle ore 14.00 Jannik Sinner vs Ben Shelton

In precedenza, a partire dalle ore 14.00 sul Campo 1, si giocherà Swiatek-Samsonova. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-SHELTON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito poco prima dell’evento

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.