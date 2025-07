A che ora Paolini-Ito oggi, WTA Montreal 2025: programma, tv, streaming

Oggi, martedì 29 luglio, Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel WTA1000 di Montreal (Canada). Sul cemento nordamericano l’azzurra (n.9 del mondo) affronterà la giapponese Aoi Ito (n.110 del ranking) in una sfida, sulla carta, alla portata della toscana. Giusto sottolinearlo, visto il poco brillante momento di forma vissuto da Jasmine.

La brutta prestazione di Wimbledon, infatti, ha posto l’accento sulle difficoltà della nostra portacolori nel replicare i successi dell’anno passato. Non è un caso che dopo l’avventura nei Championships Paolini abbia deciso di non proseguire nel rapporto tecnico con lo spagnolo Marc Lopez e di affidarsi fino agli US Open di quest’anno a Federico Gaio.

Vedremo se Jasmine saprà trovare quella tranquillità necessaria per esprimere il proprio miglior tennis e l’evento canadese potrebbe essere ideale per ritrovare quelle sensazioni in vista dello Slam di New York. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici e quindi la tennista italiana dovrà trovare nel corso della partita le soluzioni.

La partita tra Jasmine Paolini e la giapponese Aoi Ito andrà in scena quest’oggi e sarà la terza sfida in programma sul Rogers Court, il cui programma inizierà a partire dalle 17.00 italiane. La copertura televisiva dell’incontro sarà garantita da SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

PAOLINI-ITO WTA MONTREAL 2025

Martedì 29 luglio

ROGERS COURT – Inizio ore 17.00 italiane

1. [30] Dayana YASTREMSKA UKR vs Camila OSORIO COL

Non prima delle 18.30 italiane

2. [24] Marta KOSTYUK UKR vs Marketa VONDROUSOVA CZE

Non prima delle 20.00 italiane

3. [Q] Aoi ITO JPN vs [7] Jasmine PAOLINI ITA

Non prima delle 01.00 italiane di mercoledì 30 luglio

4. [9] Elena RYBAKINA KAZ vs Hailey BAPTISTE USA

5. Suzan LAMENS NED vs [18] Beatriz HADDAD MAIA BRA

PROGRAMMA PAOLINI-ITO WTA MONTREAL 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport