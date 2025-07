A che ora la MotoGP domani in tv, GP Cechia 2025: programma qualifiche e Sprint, guida Sky e TV8

Domani il circuito di Brno sarà teatro delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Cechia 2025, valevole come dodicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Le previsioni meteo sembrano incoraggianti per sabato e domenica, quindi i piloti non dovranno fare i conti con la pioggia e potranno quindi girare su pista asciutta a meno di sorprese.

Marc Marquez resta il punto di riferimento ed il favorito principale per la pole e soprattutto per il primo posto nella gara breve, anche se Brno rappresenta un layout meno favorevole alle sue caratteristiche rispetto ad altri come per esempio il Sachsenring. Vedremo se suo fratello Alex, gli altri ducatisti Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, l’Aprilia di Marco Bezzecchi o le KTM di Pedro Acosta e Brad Binder saranno capaci di dare fastidio al leader incontrastato del campionato.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP a Brno verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP CECHIA MOTOGP 2025

Sabato 28 giugno

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Brno (Cechia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 a Brno (Cechia) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 a Brno (Cechia) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Brno (Cechia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA QUALIFICHE MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Sport Uno (solo le sessioni della top class la FP2 di Moto2) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).