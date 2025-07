A che ora la MotoGP domani in tv, GP Cechia 2025: programma gara, guida Sky e TV8

Domani si disputerà a Brno il Gran Premio di Cechia 2025, valevole come dodicesimo capitolo stagionale del Motomondiale. In MotoGP i riflettori saranno puntati sul possibile duello al vertice in casa Ducati Factory tra l’italiano Francesco Bagnaia e lo spagnolo Marc Marquez, che partiranno rispettivamente in pole position ed in seconda posizione.

Alle spalle delle Rosse si preannuncia un’intensa battaglia per il podio con tanti pretendenti al terzo posto tra cui la Yamaha di Fabio Quartararo (3° in qualifica), l’Aprilia di Marco Bezzecchi (4°), la KTM di Pedro Acosta (7°) e soprattutto la Ducati GP24 del team Gresini guidata da Alex Marquez, rivelazione del campionato che dovrà però rimontare dall’ottava casella dello schieramento.

Le tre gare del Motomondiale a Brno verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (Moto2 e MotoGP anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere tutte le corse in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 14.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP CECHIA MOTOGP 2025

Domenica 20 luglio

Ore 9.40 Warm-up MotoGP a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (gare di Moto2 e MotoGP) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 14.05, di Moto2 alle 15.20 e di MotoGP alle 17.00.