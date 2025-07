A che ora la finale di Nicolò Martinenghi nei 100 rana ai Mondiali di nuoto 2025: programma esatto, tv, n. di corsia, avversari

Lunedì 28 luglio Nicolò Martinenghi sarà tra i protagonisti della finale dei 100 rana maschili nei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Il campione olimpico della specialità ha centrato il target, nuotando il secondo tempo delle semifinali di 58.62, alle spalle solo del cinese Qin Haiyang (58.24). Si prospetta un atto conclusivo molto combattuto.

Martinenghi proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo, volendo dimostrare all’asiatico di avere le carte in regola per sua questa prova, come era accaduto l’anno scorso ai Giochi. Una finale nella quale sarà presente l’altro azzurro Ludovico Viberti, autore del terzo tempo delle heat in 58.89.

Momento di grande paura per i tifosi italiani nel momento in cui Martinenghi era stato squalificato per gambata irregolare. Una decisione che aveva estromesso Tete dalla finale mondiale, ma il ricorso della FIN e il riesame della situazione hanno portato a una anche clamorosa retromarcia del giudice che si era pronunciato in un certo modo.

L’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto in corsie sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

NICOLO’ MARTINENGHI MONDIALI NUOTO 2025

Lunedì 28 luglio (orari italiani)

Ore 13.19 100 rana maschili – Finale

COMPOSIZIONE E AVVERSARI FINALE 100 RANA MASCHILI MONDIALI 2025

1 PETRASHOV Denis KGZ 1 FEB 2000 59.20

2 MATHENY Josh USA 16 OCT 2002 59.15

3 VIBERTI Ludovico ITA 8 FEB 2002 58.89

4 QIN Haiyang CHN 17 MAY 1999 58.24

5 MARTINENGHI Nicolo ITA 1 AUG 1999 58.62

6 MATZERATH Lucas GER 3 MAY 2000 58.93

7 CORBEAU Caspar NED 3 APR 2001 59.17

8 PRIGODA Kirill NAB 29 DEC 1995 59.36

