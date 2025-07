A che ora la finale di Carlos D’Ambrosio nei 200 sl: programma esatto, n. di corsia, avversari, tv

Oggi, martedì 29 luglio, Carlos D’Ambrosio sarà tra i protagonisti della finale dei 200 stile libero nei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Alla World Aquatics Championships Arena, il 18enne veneto affronterà la sua prima finale individuale importante, con la voglia di dare il 100% e godersi quest’esperienza fino in fondo.

Un campionato iniziato alla grandissima per lui, citando l’argento nella 4×100 stile libero del primo giorno di questa competizione. Un risultato di cui lui è stato fautore, avendo la responsabilità di dare il via della staffetta, nuotando una frazione lanciata da 47.78, abbondantemente il suo personale. Un miglioramento di 36 centesimi, diluito nei turni: 18 centesimi tolti in qualificazione e altrettanti nell’atto conclusivo.

Crescita che si è apprezzata anche nelle semifinali dei 200 sl. D’Ambrosio, infatti, è riuscito a portare il proprio personal best da 1:45.99 a 1:45.23, firmando anche il nuovo record nazionale assoluto su questa distanza. Parlando di un ragazzo classe 2007, si può intuire la portata del riscontro. Sarà in corsia 2 l’azzurrino e dovrà fare i conti con un campo partenti estremamente qualificato. I favoriti della vigilia sono il campione olimpico in carica, David Popovici (corsia 6), e l’americano Luke Hobson (corsia 5).

L’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto in corsie sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

FINALE CARLOS D’AMBROSIO 200 SL MONDIALI 2025

Martedì 29 luglio (orario italiano)

Ore 13.02 200 stile libero uomini – Finale alla World Acquatics Championships Arena di Singapore – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211).

COMPOSIZIONE E AVVERSARI FINALE 200 STILE LIBERO UOMINI MONDIALI 2025

1 GUY James GBR 26 NOV 1995 1:45.50

2 D’AMBROSIO Carlos ITA 5 FEB 2007 1:45.23

3 SIERADZKI Kamil POL 11 JAN 2002 1:45.00

4 HOBSON Luke USA 25 JUN 2003 1:44.80

5 HWANG Sunwoo KOR 21 MAY 2003 1:44.84

6 POPOVICI David ROU 15 SEP 2004 1:45.02

7 MURASA Tatsuya JPN 27 MAR 2007 1:45.39

8 JETT Gabriel USA 14 OCT 2002 1:45.60

