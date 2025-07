A che ora la finale del fioretto maschile ai Mondiali di scherma: programma, avversaria dell’Italia, tv, streaming

Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini hanno portato l’Italia in finale nel torneo a squadre di fioretto maschile ai Campionati Mondiali 2025 di scherma, in corso di svolgimento a Tbilisi (in Georgia). Gli azzurri, già certi come minimo dell’argento, hanno travolto in semifinale la Francia per 45-30 confermandosi una delle superpotenze globali della specialità.

La spedizione italiana è ancora alla ricerca del primo titolo in questa rassegna iridata, dopo aver raccolto tre bronzi a livello individuale con Luca Curatoli nella sciabola e con Martina Favaretto e Anna Cristino nel fioretto. Il team azzurro affronterà nell’ultimo atto gli Stati Uniti, che hanno battuto in rimonta l’Ungheria nell’altra semifinale per 45-39.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale per la medaglia d’oro ai Mondiali nel fioretto maschile a squadre tra Italia e Stati Uniti. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA FINALE DEL FIORETTO MASCHILE AI MONDIALI

Sabato 26 luglio

Non prima delle ore 18.00 Italia vs Stati Uniti – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport