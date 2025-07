A che ora gareggiano oggi Larissa Iapichino e Mattia Furlani a Londra: dove vederli in tv, avversari, streaming

Ci saranno anche Larissa Iapichino e Mattia Furlani tra i protagonisti più attesi del London Athletics Meet 2025, undicesimo appuntamento stagionale della Diamond League in programma quest’oggi allo Stadio Olimpico di Londra. Italia che ha dunque tutte le carte in regola per puntare in alto nelle due competizioni odierne di salto in lungo.

Iapichino, campionessa d’Europa indoor in carica, mette nel mirino la sesta vittoria della carriera nel circuito dei diamanti sfidando in primis la formidabile tedesca oro olimpico a Tokyo 2021 Malaika Mihambo e le statunitensi Claire Bryant e Monae Nichols. Cast ancor più stellare tra gli uomini, con il campione mondiale al coperto Mattia Furlani che troverà sulla pedana londinese il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, il giamaicano Wayne Pinnock, lo svizzero Simon Ehammer, l’emergente australiano Liam Adcock e gli altri temibili giamaicani Carey McLeod e Tajay Gayle.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare odierne di Furlani e Iapichino a Londra. La competizione maschile di salto in lungo non sarà visibile in tv o streaming, mentre quella femminile verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

A CHE ORA GAREGGIANO OGGI IAPICHINO E FURLANI A LONDRA

Sabato 19 luglio

13.53 Salto in lungo maschile, con Mattia Furlani

15.47 Salto in lungo femminile, con Larissa Iapichino – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 15.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 15.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 15.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 15.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 13.50.