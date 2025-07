A che ora gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025 nei 50 farfalla? Programma, tv, streaming

Thomas Ceccon sarà il punto di riferimento della squadra italiana ai Mondiali di nuoto 2025. Il veneto scenderà già in acqua nella giornata di domani per i 50 farfalla, dove come obiettivo è quello di provare a raggiungere una medaglia.

Il principale favorito è svizzero Noe Ponti, che sarà proprio nella batteria (la numero undici) insieme a Ceccon. Fari puntati anche sul canadese Ilya Harun, che è l’altro favorito per conquistare il titolo mondiale.

Le sue gare principali saranno sicuramente i 100 e 200 dorso. Nei 100 dorso cercherà di confermarsi il migliore al mondo, forte del titolo olimpico conquistato a Parigi. Nei 200 dorso, invece, vuole mettersi alla prova in una specialità nuova per lui, che potrebbe valorizzare le sue caratteristiche tecniche.

L’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto in corsie, prevista dal 27 luglio al 3 agosto, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

QUANDO GAREGGIA THOMAS CECCON 50 FARFALLA MONDIALI NUOTO 2025

Domenica 27 luglio (orari italiani)

Orario preciso da stabilire (quarta gara e inizio programma alle 04.00) 50 farfalla maschili – Batterie

13.23 50 farfalla maschili – Semifinali

Lunedì 28 luglio (orari italiani)

14.30 50 farfalla maschili – Finale

50 FARFALLA UOMINI MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport